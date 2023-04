Dall'Anvolt un carello di doni per i bimbi della Pediatria di Savigliano

Un carrello di regali in occasione delle festività pasquali sono stati recapitati alla Pediatria dell’Ospedale di Savigliano, diretta da Eleonora Basso, dalla Anvolt, l’associazione nazionale volontari lotta conto i tumori, che conta 30 delegazioni in tutta Italia, anche a Cuneo dal 2016 in via Meucci 9 (0171/698981).

Il sodalizio – nato nel 1984 e rappresentato oggi per la consegna dei giochi dalla corresponsabile della sezione cuneese Lucia Bellino – offre servizi articolati su vari livelli: assistenza, informazione e prevenzione, formazione e ricerca, attività internazionali.

Anvolt (www.anvolt.org; e-mail: cuneo@anvolt.org; FB: anvolt cuneo) opera secondo alcune specifiche finalità statutarie: tra le altre cose visite dermatologiche, supporto psicologico per malati oncologici e familiari, trasporto dei malati oncologici per terapie e visite, prevenzione oncologico-ginecologica.