Studentessa saviglianese alle finali italiane dei Campionati di Giochi Matematici

Anche quest’anno un nutrito gruppo di allievi delle medie dell'Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII si è messo in gioco partecipando ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici, giunti quest’anno alla 30ª edizione. Si tratta di una gara articolata, nella fase nazionale, in tre momenti: quarti di finale, semifinali, finale nazionale; si conclude con la finalissima internazionale, prevista a Wroclaw, in Polonia, ad agosto.



I 44 studenti partecipanti hanno affrontato i quarti di finale online il 4 marzo, misurandosi con la propria capacità di risolvere i problemi. Per chi partecipa non è infatti necessaria la conoscenza di particolari formule o teoremi, ma la capacità di ragionare, sfruttare la propria fantasia e trovare la giusta intuizione per risolvere gli enigmi proposti. Serve insomma mettere in campo “logica, intuizione e fantasia”, come recita lo slogan del centro Pristem, che tutti gli anni cura di organizzare le gare in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano.



Un buon numero di studenti ha superato i quarti e ha potuto partecipare alla semifinale il 18 marzo, in presenza, presso l’I.S.S Vallauri di Fossano. La studentessa Greta Dotta ha poi superato brillantemente anche questa fase, guadagnando la possibilità di partecipare alla finale di Milano il 13 maggio, presso l’Università Bocconi.



Compagni, insegnanti e dirigente rivolgono un plauso speciale a tutti gli studenti che si sono cimentati nella competizione e augurano a Greta di vincere anche questa entusiasmante sfida.