Studenti del Guala di Bra in visita a tre importanti aziende della logistica

Martedì 4 aprile le classi terza e quarta del corso Trasporti e Logistica dell’Istituto Ernesto Guala di Bra hanno avuto l’opportunità di visitare le sedi sul territorio di tre importanti aziende.



Al mattino l’amministratore delegato della Life di Sommariva Perno, Umberto Sacchi, ha accolto il gruppo di studenti presentando la storia quasi centenaria dell’azienda; in seguito è stata mostrata la parte produttiva dello stabilimento roerino e infine il magazzino dal quale partono ogni giorno le merci in base agli ordini ricevuti dai numerosi clienti.



Al pomeriggio gli studenti hanno potuto vistare il nuovo polo logistico della Lidl di Carmagnola, in provincia di Torino, aperto a fine 2021: un imponente complesso di oltre 40mila metri quadrati che si occupa di rifornire quotidianamente oltre 60 punti vendita di Piemonte, Liguria e Lombardia che per la prima volta ha aperto le sue porte a una scolaresca. Il centro logistico è suddiviso in tre aree: “operations”, che ha la responsabilità dell'ingresso della merce nel magazzino e della sua preparazione in base agli ordini effettuati dai punti vendita; “process”, che si occupa della consegna dei prodotti ordinati identificando tratte ottimizzate e contenendo i costi di trasporto e segue anche la gestione amministrativa della merce in ingresso; “manutenzione”, che garantisce il corretto funzionamento degli impianti, degli strumenti e dei mezzi di movimentazione della merce e gestisce inoltre tutte le attività di riciclaggio.



Mercoledì 5 aprile le classi quarta e quinta del settore logistica hanno avuto la possibilità di visitare il complesso logistico M2LOG del gruppo Miroglio, situato a Pollenzo, e di vedere in anteprima una nuova e innovativa linea che entrerà in funzione nei prossimi mesi migliorando ulteriormente la logistica dell’azienda. Al termine della visita gli studenti interessati della classe quinta hanno potuto sostenere un primo colloquio di lavoro ai fini di un inserimento lavorativo nei prossimi mesi.



Gli allievi, con i loro docenti accompagnatori, hanno potuto vedere da vicino e approfondire quanto studiato in classe potendo avvicinarsi ulteriormente a un settore dinamico con innumerevoli e notevoli sbocchi lavorativi.