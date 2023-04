Addio al critico musicale e compositore Piero Rattalino, originario di Fossano

Il maestro - come riporta AdnKronos - aveva 92 anni si trovava a Imola con la moglie, la pianista Ilya Kim, in quanto nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile ha tenuto un seminario nelle aule della Rocca Sforzesca per l'Accademia Pianistica Internazionale, dove ha insegnato fin dalla fondazione negli anni '90.

Diplomato nel conservatorio di Parma in pianoforte e in composizione, Piero Rattalino (nato a Fossano, il 18 marzo 1931) ha insegnato per più di trent'anni nel Conservatorio di Milano. È stato direttore artistico della Istituzione Universitaria dei Concerti e del Cidim di Roma, dei teatri lirici di Bologna, Genova, Torino, Catania e del Festival Verdi di Parma, ed era consulente del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. Per alcuni anni ha tenuto un corso di drammaturgia musicale all'Università di Trieste. Tra gli allievi ha avuto Simone Pedroni, Davide Franceschetti, Ramin Bahrami.