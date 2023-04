Incidente sul lavoro a Sant’Albano Stura: operaio subisce la parziale amputazione di un dito

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 aprile, in un’azienda per il recupero di materiali plastici a Sant’Albano Stura.



Erano da poco passate le ore 14 quando un operaio impegnato in una lavorazione presso un macchinario ha subito la parziale amputazione di un dito da parte dello stesso.



Immediata la richiesta dei soccorsi e l’intervento dei sanitari del servizio regionale 118.



L’uomo è stato condotto in ospedale. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti di rito da parte dei funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni dell’Asl Cn1, deputato a verificare il rispetto, nella circostanza, delle normative sulla sicurezza del lavoro.