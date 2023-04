Lagnasco, fiamme nell’area ecologica di via Praetta

Nella notte appena trascorsa è scoppiato un incendio all’isola ecologica di Lagnasco.



Secondo quanto riportato dalle forze di soccorso che hanno operato nell’area ubicata in via Praetta, le fiamme si sarebbero originate – per ragioni ancora da determinare – da alcuni sfalci del verde presenti. L’incendio si sarebbe rapidamente espanso, richiedendo da parte dei vigili del fuoco un lavoro lungo diverse ore, concluso verso le 5 della mattinata odierna.



Sul posto la squadra di Saluzzo e i volontari di Savigliano.