FAE, dal 1989 attrezzature agricole, forestali e stradali concepite per fare la differenza

FAE è una realtà italiana fondata nel 1989 che, forte di un successo consolidato sui principali mercati internazionali, progetta e produce attrezzature e veicoli per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento. Alla base dell’operatività dell’azienda vi è una specifica attenzione nei confronti dell’innovazione sul piano tecnologico e della qualità costruttiva. Vengono così realizzati prodotti sinonimo di massima affidabilità e prestazioni, concepiti per fare la differenza in ogni settore.

Sul sito ufficiale www.fae-group.com l’utente può scoprire una gamma di soluzioni strutturata in oltre 90 prodotti e 400 modelli. Macchinari efficaci ed affidabili, all’altezza delle complesse esigenze operative dei clienti.

S’incontrano, in particolare, diverse tipologie di trincia per trattore, frese forestali, trinciatutto forestale, frantumasassi, fresaceppi, stabilizzatrici e testate multifunzione per trattori, escavatori, minipale e veicoli speciali. Vengono inoltre messi a disposizione veicoli cingolati con cabina o radiocomandati.

In particolare, le trince per trattori FAE risultano ideali per un’ampia gamma di applicazioni: gestione aree boschive e forestali, rimozione ceppi fino a terra, creazione linee tagliafuoco, manutenzione linee elettriche, oleodotti, gasdotti, bordi strade e linee ferroviarie, piantagioni e vivai, vigneti e frutteti, aree verdi commerciali, residenziali e sportive.

Le attrezzature e i veicoli che figurano sul sito ufficiale dell’azienda sono corredati da dettagliate schede descrittive, che includono specifiche tecniche, applicazioni d’utilizzo, immagini e video. Per ricevere ulteriori informazioni e una quotazione è sufficiente cliccare su “Richiedi informazioni” e compilare l’apposito form online.

Per la progettazione e la produzione dei macchinari vengono utilizzati esclusivamente i materiali più resistenti e le tecnologie più avanzate. L’obiettivo di FAE, del resto, è quello di rendere più agile ed efficiente ogni attività svolta dai clienti, nelle diverse condizioni ambientali. E gli stessi prodotti, naturalmente, sono concepiti per fare la differenza, in qualunque ambito lavorativo.

La sede centrale dell’impresa è a Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino. A ciò si aggiungono sei filiali commerciali e una fitta rete di rivenditori, che consentono di commercializzare i prodotti in tutto il mondo. Inoltre, le attività dell’azienda non interessano esclusivamente produzione e vendita, ma anche assistenza in fase di post-vendita e commercializzazione di parti di ricambio.

Infine, in caso di necessità, è disponibile un team dedicato, formato da professionisti, per affiancare il rivenditore nella fase post-vendita. Il merito? È anche dell’immediatezza e praticità della nuova piattaforma FAE Online Support, a disposizione dei concessionari autorizzati dell’azienda.