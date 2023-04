Le attitudini degli automobilisti italiani nella corsa Ue all’elettrico

Che cosa pensano gli italiani del bando UE alla produzione e alla vendita dei veicoli alimentati da motori termici? E quali saranno le possibili conseguenze per il mercato delle assicurazioni auto?

Acquistare un'auto è sempre un'esperienza entusiasmante. Ma una volta dal concessionario, è bene valutare prima di tutto alcuni aspetti come il sistema di alimentazione del veicolo. È bene infatti sapere che l’UE mira a mettere definitivamente al bando la vendita di motori diesel e a benzina dal 2035. Se approvata in via definitiva, sarebbe dunque questa la tempistica dello stop all’immatricolazione delle automobili endotermiche in favore di quelle elettriche, voluto dal Parlamento europeo nell’ambito del Green Deal (la strategia ambientale della Commissione UE) con l’obiettivo di ridurre a zero le emissioni di CO2 e gas serra.

Ancora non ratificata dal Consiglio europeo, la decisione ha però suscitato delle perplessità tra alcuni dei Paesi membri, come Polonia, Romania e Italia. Per analizzare il sentiment dei nostri connazionali in merito al nuovo regolamento voluto da Bruxelles e Strasburgo, la società di analisi dati Nielsen ha indagato l'atteggiamento degli italiani riguardo all'idea di passare definitivamente all'uso di veicoli elettrici. La ricerca ha preso in considerazione un campione di mille intervistati omogeneamente distribuiti per genere, età anagrafica e provenienza geografica.

Dalla raccolta delle informazioni è emerso che il 48,5% dei partecipanti (quasi 1 italiano su 2) sarebbe disposto a prendere in considerazione l’ipotesi di passare all’elettrico per ridurre le emissioni. Di questi, il 19,3% si dice addirittura pronto ad acquistare un veicolo non tradizionale anche in anticipo sul 2035. Sarebbero invece 4 su 10 (il 40,9% degli intervistati) gli italiani preoccupati dalle nuove politiche Ue, in particolar modo per i prezzi, ritenuti troppo alti e non destinati a scendere nel breve-medio termine. La ricerca ha evidenziato, in aggiunta, che il fronte del no arriva al 46,4% nel Nord-Ovest del paese. Il Centro Italia è invece l’area geografica con la minore percentuale di automobilisti scettici.

Oltre ai consumatori, gli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di CO2 per i motori alimentati da benzina e diesel interessano anche compagnie e agenzie assicurative, che si stanno muovendo per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

E se l’Europa preme per cambiare, anche l’industria europea dell’auto e della componentistica ha il dovere di farsi trovare pronta. Il costo di possesso e mantenimento delle eCar dovrà per forza di cose adeguarsi a quello dei veicoli diesel o a benzina, al netto delle tasse e degli incentivi proposti. Per quanto riguarda l’Italia, il Paese ha invece l’esigenza di potenziare l’infrastruttura dei punti di ricarica. Con il mercato che spinge verso l’adozione delle auto elettriche, l’obiettivo diventa quello di aumentare il numero e la potenza delle prese installate, al fine di velocizzare la ricarica anche delle batterie più capienti.

Del resto, il quadro europeo sembra essere ambizioso ma piuttosto chiaro. Il Green Deal punta a far sì che l’Europa diventi il primo continente a zero impatto climatico entro il 2050.