Levigatura dei pavimenti in cemento: i vantaggi

La levigatura dei pavimenti in cemento è una soluzione utilizzata per molti spazi commerciali e residenziali per via della sua durata e resistenza. Tuttavia, nel tempo, questi pavimenti possono usurarsi, macchiarsi e persino rompersi, quindi è importante procedere nel modo corretto. La levigatura dei pavimenti in cemento è un processo che prevede la levigatura della superficie del calcestruzzo per creare una finitura liscia e uniforme. Questo processo offre numerosi vantaggi, tra cui facilitare la manutenzione ordinaria, aumentare la resistenza, fornire un vantaggio economico ed evitare l'uso di materiali chimici. Analizziamo questi punti uno per uno.

Manutenzione ordinaria agevolata

Uno dei vantaggi più significativi della levigatura dei pavimenti in cemento è che facilita la manutenzione ordinaria. Nel tempo, i pavimenti in cemento possono diventare ruvidi e irregolari, rendendoli difficili da pulire. Questo può portare all'accumulo di sporco e detriti, che possono essere antiestetici e potenzialmente dannosi per la salute. Levigando la superficie è possibile migliorare eventuali aree ruvide o irregolari, facilitando notevolmente la pulizia e il mantenimento dell'aspetto del pavimento. La levigatura facilita anche l'applicazione di sigillanti o rivestimenti sul pavimento in cemento. Sigillanti e rivestimenti sono essenziali per proteggere il pavimento da danni causati dall'acqua, macchie e graffi. Tuttavia, se la superficie è ruvida o irregolare, può essere difficile applicare questi materiali in modo uniforme, portando a una finitura scorretta. Levigando la superficie in modo accurato il pavimento diventa più liscio e uniforme, facilitando notevolmente l'applicazione uniforme di sigillanti e rivestimenti e garantendo un'adeguata protezione.

Maggiore resistenza nella levigatura dei pavimenti in cemento

Un altro vantaggio significativo della levigatura dei pavimenti in cemento è che ne aumenta la resistenza ai danni. I pavimenti in cemento sono incredibilmente durevoli e possono durare tantissimi anni, sopportando graffi e usura. Tuttavia, non sono indistruttibili e possono danneggiarsi nel tempo. La levigatura rimuove eventuali danni a livello della superficie, come graffi o rigature, e crea una superficie più robusta. Inoltre può creare una superficie più antiscivolo, una cosa particolarmente importante negli ambienti commerciali in cui gli incidenti di scivolamento e caduta sono una preoccupazione comune. Levigando la superficie è possibile modificare la trama del pavimento, creando una superficie che ha meno probabilità di provocare danni alle persone che ci camminano.

Vantaggio economico

La levigatura dei pavimenti in cemento offre anche un vantaggio economico. Nel corso del tempo, i pavimenti in cemento possono macchiarsi, scolorirsi o sviluppare crepe come tutti gli altri, rendendoli poco attraenti e riducendo il valore della proprietà. La sostituzione di un pavimento in cemento può essere incredibilmente costosa e richiedere molto tempo. Tuttavia, levigando la superficie, il pavimento può essere riportato al suo aspetto originale senza la necessità di costose sostituzioni. Inoltre si possono ridurre anche i costi energetici. I pavimenti in cemento hanno eccellenti proprietà di massa termica, il che significa che possono trattenere e rilasciare il calore nel tempo. Con la dovuta manutenzione il pavimento diventa più liscio e uniforme, migliorando le proprietà di trasferimento del calore del pavimento. Questo può aiutare a regolare la temperatura dell'edificio, riducendo la necessità di riscaldamento e raffreddamento e, in ultima analisi, abbassando i costi energetici.

Non vengono utilizzati materiali chimici

Infine, la levigatura dei pavimenti in cemento è un'opzione ecologica perché nel processo non vengono utilizzati materiali chimici. Molti metodi tradizionali di ripristino dei pavimenti in cemento comportano l'uso di prodotti chimici aggressivi, come macchie acide o rivestimenti epossidici. Questi materiali possono rilasciare fumi tossici durante il processo, quindi sarebbe meglio evitarli. Oltre a non fare bene alle persone che respirano queste sostanze che vengono rilasciate, i materiali chimici sono davvero dannosi per l’ambiente e particolarmente inquinanti. Dato che stiamo affrontando una crisi climatica mondiale, ognuno dovrebbe optare per dei processi lavorativi ecologici e non inquinanti, facendo una scelta sostenibile per il pianeta.

Come abbiamo visto, la levigatura dei pavimenti in cemento può regalare diversi vantaggi, è importante però che il lavoro venga fatto da un esperto, in modo da assicurare una superficie uniforme. Il fai da te è sconsigliato perché si tratta di un lavoro che deve essere svolto in modo scrupoloso. Grazie a questo trattamento si può ottenere una manutenzione ordinaria facilitata, una maggiore resistenza, un risparmio economico in bolletta e non vengono utilizzati materiali chimici inquinanti e pericolosi.