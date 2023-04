Alba Sotterranea. Il passato è sotto ai tuoi piedi: visite pasquali e durante Vinum

Scopri le radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista. L'itinerario la comprende visita guidata a tre siti sotterranei e la conclusione presso il museo civico F. Eusebio, per una durata circa un'ora e mezza.

Il biglietto include l'ingresso alle 23 sale del museo archeologico e di scienze naturali "Federico Eusebio", lo sconto a un euro per salire sul campanile di San Giuseppe, l'archeomappa in omaggio e sconti sui libri fotografici dei paesaggi UNESCO.

Dai tempi di Alba Pompeia (così si chiamò la città nei secoli dell’epoca romana), quello che oggi è il centro storico ha visto succedersi generazioni di città una dopo l’altra, nel medesimo luogo.

La città medievale crebbe sui resti di quella romana, quella moderna ne prese il posto senza cancellarla del tutto, e così via, fino alla città attuale, che senza saperlo è plasmata nella sua forma dai lineamenti urbani di Alba Pompeia.

Degli ultimi duemila anni di storia molto è rimasto nel ventre del sottosuolo cittadino, pochissimi metri al di sotto delle vie e dei marciapiedi, frammenti di città scomparse, antenate dell’Alba di oggi, che vanno a comporre il ricco patrimonio del Museo F. Eusebio, del Percorso Archeologico Monumentale cittadino e dei suoi numerosi percorsi sotterranei.

Il tempio, il teatro e il foro di epoca romana, i mosaici e le domus, le antiche mura,

il primo fonte battesimale e le torri medievali scomparse…

vieni a scoprire la radici sotterranee della città in compagnia di un archeologo professionista!



Dal 2011 con il patrocinio del Ministero della Cultura



QUANDO

Il periodo pasquale e Vinum

Turni di visita alle 10.30. 11.30, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00



DOVE

I tour partono dal punto di ritrovo di fronte all'ufficio turistico in piazza Risorgimento num. 2 (detta "del Duomo").



INFORMAZIONI

info di dettaglio e FAQ: www.ambientecultura.it sezione ALBA SOTTERRANEA



PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE)

Ogni turno di visita ha un numero minimo/massimo di partecipanti, per cui è richiesta con il preavviso maggiore possibile. Se si effettua dal sito www.ambientecultura.it entro le ore 12.00 del giovedì precedente si ha diritto a sconti e riduzioni

Per prenotare:

www.ambientecultura.it sezione EVENTI (scegli la data di tuo interesse dall'elenco in ordine cronologico)



solo SMS o whatsApp 3397349949 - 3426433395