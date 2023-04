Freddo e siccità, se ne parla a Busca con Paolo Sottocorona

Continua il periodo di aria fredda anche sul nord ovest, stamane sono state registrate in più località temperature sotto lo zero che sicuramente impatteranno sulle colture specialmente nel comparto frutticolo visto il periodo di fioritura e gemmatura in corso. A Busca ad esempio la stazione meteorologica installata al parco Ingenium ha segnato -0.8°.



Proprio di meteorologia, climatologia, cambiamento climatico, siccità si parlerà venerdi 14 aprile alle 20.30 al Teatro Comunale di Busca con esperti insieme al super ospite Paolo Sottocorona, meteorologo di La7. Ingresso gratuito.

Per info sull’evento www.giornatameteo.com

Qui il programma https://giornatameteo.com/pdf/GiornataDellaMeteorologia2023.pdf