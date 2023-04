“Grazie dei Fiorì”: all’Iris di Dronero l’omaggio a Gian Carlo Fusco e alla città di Marsiglia

Il teatro Iris di Dronero si prepara all'evento: “Grazie dei Fiorì”, libero adattamento da “Duri a Marsiglia” (1974), omaggio in forma di recital narrativo-musicale al capolavoro di Gian Carlo Fusco ed alla città di Marsiglia.



Appuntamento sabato 15 aprile, alle ore 21. Si tratta di una nuova produzione di Santibriganti Teatro che vedrà sul palco Luca Occelli e Orlando Manfredi, quest’ultimo autore delle musiche originali e della drammaturgia.



La storia si svolgerà a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, con la resistenza dei clan mafiosi all’occupazione tedesca, nel contesto della Repubblica collaborazionista di Vichy. In “Duri a Marsiglia”, il giornalista e scrittore Gian Carlo Fusco romanzava la sua avventurosa formazione giovanile, iniziata da anarchico espatriato per abbracciare l’Internazionale antifascista e conclusa tra le braccia della mala marsigliese:



“Il testo della pièce ripercorre le vicende picaresche del romanzo portandone alla luce le premesse nascoste: un antifascismo viscerale, quasi pre-politico, germe di scelte cruciali; un umanesimo d’azard rispetto ad ogni alterità e marginalità, come quelle dei tanti poveri cristi, piccoli criminali, prostitute, travestiti, biscazzieri e boss mafiosi. Ed ancora un multiculturalismo come teatro del mondo e specchio di una Marsiglia araba, corsa, catalana, provenzale, siciliana. La drammaturgia della scena procede in senso cinematografico tra evocazione, dialoghi serrati, canzoni, “recitar cantando” e paesaggi sonori in cui convivono impulsi elettronici e musiche di scuola francese, che conducono lo spettatore lungo i vicoli di una Marsiglia luogo dell’immaginario.”



In scena, Luca Occelli sarà alter ego ed anche fisiognomico di Gian Carlo Fusco/Charles Fiorì. Muoverà le leve della narrazione tra il “dentro-e-il-fuori-dal-personaggio”. Intorno a lui si materializzeranno, con Orlando Manfredi, luoghi e personaggi grotteschi, deformati da un sound design stratificato, da strumenti a corda, voci, samples e impulsi elettronici.



Biglietti per Dronero: https://www.ticket.it/teatro/evento/grazie-dei-fiori.aspx