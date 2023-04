Dl Pnrr, Lega: approvato emendamento per continuità produttiva impianti a biomassa solida

"Con un emendamento al dl Pnrr, approvato in commissione Bilancio, prevediamo l’estensione del programma di massimizzazione, previsto per gli impianti alimentati da biomassa liquida, anche a quelli a biomassa solida per garantirne la continuità produttiva. Nel nostro Paese, numerose centrali a biomassa legnosa hanno interrotto la produzione, compromettendo la tenuta dell’intero settore, con impatti sull’occupazione.

Questa misura interviene non solo in tema di energia ma serve a tutelare le foreste e l’ambiente. Da tempo le imprese boschive ci segnalano l’esigenza di provvedimenti tempestivi, volti a sostenere la produzione delle centrali, con benefici per l’intera filiera. L’assenza di un monitoraggio costante delle risorse forestali alimenta, infatti, il rischio concreto di incendi e calamità, che le attività di selvicoltura contribuiscono a scongiurare, contribuendo alla stabilizzazione del suolo ed evitando la perdita di milioni di ettari di risorse boschive”.

Così in una nota i senatori della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della commissione Industria, ed Elena Murelli, firmatari dell’emendamento al dl Pnrr.