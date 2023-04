Elezioni, a Vicoforte il gruppo di Umberto Bonelli lancia un questionario

A Vicoforte ancora nessuno ha sciolto ufficialmente le riserve in vista delle elezioni amministrative, che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio, ma si stanno scaldando i motori.

Nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, Umberto Bonelli e il suo gruppo, che ha cambiato nome da "Progetto in Comune" a "Cambi...Amo Vicoforte con un progetto in Comune", hanno lanciato un questionario in 16 punti per permettere ai cittadini di evidenziare necesità e iniziative per costruire il programma di mandato.

In Granda sono 13 i Comuni i cui cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare sindaci e Consigli. Si tratta di Acceglio, Alto, Bergolo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Cossano Belbo, Montaldo Roero, Murello, San Michele Mondovì, Vernante, Vicoforte, Villanova Mondovì e Vezza d’Alba.