Birba deve essere operata alle zampe posteriori. La signora Melania di Cervasca si è attivata per farla operare

Ci ha scritto una lettrice, per chiederci di far conoscere la storia di Birba, una cucciola di simil maremmano, adottata da un pastore. Vive in una frazione di Cervasca. Con il passare del tempo, Birba, che ora ha sei mesi, ha iniziato a non camminare più normalmente con le zampe posteriori. Le è stata diagnosticata una lussazione della rotula di quarto grado bilaterale, quindi su entrambe le zampe posteriori.

La signora Melania ha deciso di attivarsi per aiutarla. L'ha portata da due veterinari, le sono stati fatti tutti gli esami, ma il responso è sempre lo stesso. La piccola Birba ha urgentemente bisogno di una persona che si possa prendere cura di lei dopo le operazioni, che saranno molto invasive in quanto sarà sottoposta alla ricostruzione delle gambe posteriori sia nella parte ossea che dei tessuti molli.

Chiunque voglia maggiori informazioni può contattare Melania al numero di telefono 3200151310. E' stata attivata una raccolta fondi per la quale, chi fosse interessato, potrà chiedere e ricevere tutte le informazioni.