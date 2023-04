Avviato il Gruppo di cammino a Boves

Gli infermieri dell’Asl CN1, in collaborazione con il comune di Boves, hanno attivato dal 4 aprile scorso un Gruppo di Cammino gratuito, nel quale si svolgerà attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno. Un’importante opportunità di salute e socializzazione per le comunità locali, nata nell’ambito del territorio del Distretto Sud-Ovest per far fronte a scorretti stili di vita.

All’avvio dell’attività c’è stata molta partecipazione.

Chi fosse interessato a partecipare può presentarsi il martedi dalle 15 alle 16 con calzatura e abbigliamento comodo in via Alba 1 presso la scuola elementare di Boves e solo in caso di pioggia presso la palestra della scuola media in via don Cavallera 14.

L’attività è rivolta a tutti, anche alle persone non abituate al movimento. Non è necessaria iscrizione, per ulteriori informazioni rivolgersi alla centrale delle cure domiciliari di Borgo San Dalmazzo:0171-267751.