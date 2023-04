Dialisi all'ospedale di Saluzzo, nominato un comitato di monitoraggio per l'avvio dei lavori

In vista dell’avvio dei lavori di ampliamento e riqualificazione dei locali per la Dialisi

dell’Ospedale di Saluzzo, per il quale c’è stato un “finanziamento” spontaneo del Comune di Saluzzo e dei Comuni della zona, oltre a quello di numerose associazioni del territorio, l’Asl Cn1 ha perfezionato la nomina del Comitato permanente di monitoraggio, come previsto dall’accordo datato 25 maggio 2022 tra la Regione, la stessa Asl e gli enti territoriali del Saluzzese.

Il Comitato è formato da Claudio Riberi, dirigente tecnico dell’Asl Cn1, che è il presidente; da Patrizia Simondi, dirigente tecnico Cn1; da Mauro Calderoni come sindaco di Saluzzo; da Giovanni Carlo Panero, sindaco di Verzuolo per tutti gli altri Comuni che hanno sottoscritto l’accordo.

Ora è in fase di completamento la stesura del progetto definitivo dell’intervento, offerta all’Asl dal professionista saluzzese Pietro Putetto. Subito dopo saranno avviati i lavori.