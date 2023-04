La politerapia nel paziente anziano, un convegno a Cuneo

“Politerapia. Focus su interferenze e cronicità” è il tema del convegno organizzato dall’Asl CN1, che si terrà sabato 15 aprile a Cuneo (orario 9-13) presso la Sala Einaudi del centro Congressi della Provincia di Cuneo (corso Dante 41).

L’evento, rivolto a medici, sanitari ma anche aperto ad associazioni e cittadini cercherà di rispondere ad alcune domande in tema di uso dei farmaci nella popolazione anziana, di polifarmacoterapia, dell’aderenza ai trattamenti.

Tra i relatori anche il vice presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Cuneo Claudio Blengini, il direttore del dipartimento per l’integrazione territoriale Gabriele Ghigo, il direttore della Nefrologia e Dialisi dell’Asl CN1 Marita Marengo, la referente Qualità dell’Asl CN1 Maria Teresa Giachino Amistà. Ma anche esteri, come Tonino Aceti, presidente di Salutequità, Organizzazione per la valutazione della qualità delle politiche per la Salute; Antonio Addis direttore dell’unità dipartimentale dell’epidemiologia del farmaco del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario del Lazio, Alberto Firenze risk manager del Policlinico di Palermo, Vittoria Tibaldi geriatra della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Modereranno l’incontro la giornalista di Repubblica Sara Strippoli e il responsabile del Risk Management dell’Asl CN1 Maurizio Salvatico.