A Envie il rinnovato plesso scolastico prossimo all’inaugurazione

Potrebbe essere inaugurato già al termine di questo anno scolastico oppure all’inizio del prossimo il rinnovato plesso scolastico di via del Brusk dove sono presenti la scuola primaria e la scuola per l’infanzia di Envie.

“Ringrazio la Regione - prosegue il primo cittadino enviese - che ci ha dato la possibilità di realizzare le opere necessarie per l’adeguamento del plesso. Ci tengo a ringraziare inoltre gli insegnanti e la dirigente scolastica per la stretta sinergia che è nata in questi anni. I soldi investiti nella scuola sono sempre ben spesi. Qui mettiamo le basi per il futuro. Dalla scuola nasce la futura classe dirigente del paese.”