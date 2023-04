La passerella sul lago di Pontechianale senza acqua, Calderoni: “Ci chiamavano gretini e ora?"

Nella foto pubblicata in data odierna sul profilo del sindaco Calderoni si può notare come il camminamento sia sul nulla.

"Il cambiamento climatico è un fatto innegabile. - scrive nel post il presidente di Ato 4, Mauro Calderoni in cui allega le foto di un lago che risente la mancanza di precipitazioni - La crisi idrica è drammaticamente in atto. E noi abbiamo sprecato tempo prezioso a negare l’evidenza ed insultare chi ci stimolava a fare di più è più in fretta. Me li ricordo i negazionisti nostrani, quelli che 'abbiamo sempre fatto così', che 'l’acqua c’è sempre stata', che 'l’importante è pagare poco, i lavori di ammodernanto del sistema idrico prima o poi qualcuno li farà'. Che fine hanno fatto tutti quelli secondo cui eravamo tutti solo dei GRETINI? Molti di loro ora governano a livello locale o nazionale e non passa giorno senza una dichiarazione di preoccupazione ed allarme per la siccità.”