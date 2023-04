Lagnasco: dopo il rogo nella notte circoscritto un nuovo principio d’incendio nell’isola ecologica di via Praetta

A Lagnasco, nell’isola ecologica di via Praetta, dove stanotte è scoppiato un incendio, sono in corso le indagini per accertare l'origine del rogo, se dovuto ad autocombustione o al dolo.

Sta intanto proseguendo il monitoraggio da parte dell’agente di Polizia Municipale Beppe Perlo e del volontario Riccardo Cavallo. I due uomini stamattina hanno circoscritto un nuovo principio di incendio con l'ausilio dell'idrante posto nel vicino magazzino dell'Asprofrut, l’organizzazione di produttori ortofrutticoli che ha la sua sede in via Praetta, a poca distanza da dove si sono sviluppate le fiamme.

Nella giornata di ieri, mercoledì, in quella zona erano stati avviati i lavori per la posa delle telecamere di videosorveglianza, nell'ambito del nuovo impianto in corso di installazione in tutto il paese.

Sempre ieri, nel tardo pomeriggio, a seguito di una segnalazione, era già stato spento un piccolo principio d'incendio. La situazione era stata monitorata fino a serata inoltrata, senza rilevare particolari e ulteriori pericoli.

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Dalmazzo ringrazia i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Saluzzo e i volontari del Distaccamento di Savigliano per il pronto intervento e la gestione dell'incendio che, nella notte, ha interessato l'area di raccolta del verde di via Praetta. Si ringraziano i Carabinieri del Comando di Saluzzo per il pronto intervento.

“Un sentito ringraziamento – viene inoltre fatto dagli amministratori comunali - al lagnaschese Nicola Pera, che si è reso disponibile, su richiesta del sindaco, a disfare il cumulo di residuo del verde interessato dall'incendio con il mezzo operativo della sua impresa edile, collaborando efficacemente con i Vigili del Fuoco".