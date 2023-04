Buona Pasqua dal Caffè Letterario di Bra con 5 libri (+1) da mettere nell’uovo della festa

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E quale compagnia migliore di un buon libro? Per chi è a corto di idee, il Caffè Letterario di Bra ha pronti 5 titoli (+1) che potrete trovare tra le novità in libreria o tra i volumi della biblioteca da riscoprire per piccoli e grandi.

“La mia primissima storia della Pasqua” di Lois Rock, Alex Ayliffe, edito da Il pozzo di Giacobbe. Un libro dedicato ai bambini dai 3 anni in su per capire, con immagini colorate, personaggi divertenti e parole semplici, questa festa tanto importante per la tradizione cristiana.

“Decorazioni per la Pasqua” di Ernestine Fittkau, Edizioni del Borgo. Se volete preparare qualche creazione particolare per Pasqua, ecco un manuale davvero interessante, che propone anche le sagome dei modelli per realizzare le diverse attività proposte dall’autrice. Animaletti tipici di questo periodo vi faranno compagnia!

Per una Pasqua insolita, ecco “Il Vangelo Secondo Biff, amico d’infanzia di Gesù”, edito da LIT. Tutti conoscono la storia narrata nei Vangeli, ma nessuno sa il punto di vista di chi incontrò Gesù da bambino, quando ancora “studiava” per diventare Messia e aveva quello strano potere di resuscitare le lucertole. Christopher Moore vi divertirà, commuoverà e farà riflettere con la profondità che viene dalla comicità intelligente.

“Le poesie della Pasqua”, edito da San Paolo Edizioni. Un libro che raccoglie le più belle poesie dedicate proprio a questa festività. Tra gli autori troviamo David Maria Turoldo, Salvatore Quasimodo, Guido Gozzano, Alessandro Manzoni, Tommaso d’Aquino, Efrem il Siro, Dietrich Bonhoeffer, Primo Levi, Luigi Santucci, Gianni Rodari e molti altri ancora.

“I racconti di Pasqua” di Bruno Maggioni e Franco Manzi, Paoline Editoriale. Tre saggi di lettura biblica fanno parte di questo volume che ci spiega il tema centrale della Pasqua. Nel libro è presente anche un quarto contributo ad opera di padre Ermes Ronchi (Il passo del sole).

“Resurrezione”, di Lev Tolstoj, Garzanti editore. Un evento realmente accaduto ad un amico dello scrittore russo. Si narra la storia di un uomo che prima seduce e poi induce una donna sulla via del crimine. Divorato dal rimorso, abbandona la propria vita agiata per seguirla durante la deportazione, dona le terre ai contadini e le propone di sposarla ma, respinto, si rifugia nel Vangelo.