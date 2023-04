Castagnole delle Lanze: i sapori e profumi della primavera protagonisti della prima edizione di “Fior di Lanze”

Fervono i preparativi per la prima edizione di “Fior di Lanze”, promossa dal comune di Castagnole delle Lanze e dall’Associazione Le Terre dei Savoia e realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, il Múses - Accademia Europea delle Essenze, la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, l’Associazione I Ristoranti della Tavolozza e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con il contributo di Fida Candies.

In un paesaggio incantevole, ai margini delle Langhe e del Monferrato, un intero week end dedicato ai fiori ed ai profumi della primavera con musica, gastronomia, libri, laboratori e workshop, visite guidate e tanto altro.

Dichiara il Sindaco Calogero Mancuso «Abbiamo ideato questa manifestazione in sinergia con l’Associazione “Le Terre dei Savoia” che ringrazio fin da ora per il supporto e la disponibilità. L’obiettivo è quello di incuriosire, divulgare, emozionare. Abbiamo la fortuna di avere un borgo storico ricco di attrattive. Penso ai nostri portici di via Ener Bettica che saranno allestiti a tema floreale per l’iniziativa “Portici da gustare”, ma penso soprattutto a Palazzo Alfieri, Palazzo Santini o al Parco della Rimembranza, che ospiteranno apposite tappe olfattive da visitare in autonomia o in seno ai tour guidati.»

Ecco il ricco programma:

Giovedì 20 aprile

ore 21.00 presso l’ex Chiesa dei Battuti Bianchi aspettando “Fior di Lanze”: concerto sensoriale E(s)senza Musica? Flauto traverso: Mariacarla Cantamessa Violoncello, flauto e voce: Simona Colonna

Durante il concerto, il pubblico potrà vivere un'esperienza immersiva e molto coinvolgente. Alla malìa della musica e del canto si uniranno le suggestioni evocate dall'olfatto e dalle essenze proposte dal Múses - Accademia Europea delle Essenze, consegnate ai partecipanti su un elegante supporto, all'inizio dello spettacolo, che dovranno essere annusate durante precisi momenti del concerto.

Prenotazioni: ufficio turistico - tel. 331.2665702

Venerdì 21 aprile

Ore 18:30 Barbara Ronchi della Rocca presenta il suo ultimo libro: "Il Mondo dei fiori: storie, curiosità, pettegolezzi e citazioni." - Edizioni Zem

Al termine, degustazione di succhi e sciroppi a base di fiori eduli a cura di M’Agrado e Tastee.it Presso: Ex Chiesa Battuti Bianchi

Ore 20:30; Un fiore nel piatto

Cena a base di fiori eduli presso il ristorante "Locanda Roma" Costo cena - 40€ (vini inclusi)

Prenotazioni: 0141.878115

Ogni piatto sarà abbinato ad un vino dei produttori castagnolesi.

Menù: Bocca di Leone con insalata maison; Rocher di Fassona con praline di tonda gentile, Begonia e petali di Parmigiano; Riso carnaroli al Lanze con colatura di Nasturzio, Pistacchio e Robiola di Roccaverano; Fesone di Bue cotto al punto rosa con coulis di Violette e patate rosticciate; Panna al profumo di Ibiscus. Storytelling a cura del giornalista Claudio Porchia e introduzione alla consapevolezza sensoriale con particolare riferimento all'uso dell'olfatto guidata da Claudia Sepertino, marketing specialist.

Sabato 22 aprile

Percorsi olfattivi

7 tappe olfattive, (Portici Ener Bettica - Palazzo Alfieri - Palazzo del Comune - Palazzo Santini - Parco della Rimembranza - Dimora cortese - Ex Chiesa dei Battuti Bianchi), curate da Múses - Accademia Europea delle Essenze, da esplorare in autonomia o con le guide dell’ufficio turistico. Una passeggiata alla scoperta del Borgo, delle sue leggende, dei suoi paesaggi e dei suoi scorci più belli.

Ritrovo / Partenza presso: Casetta Adotta un Filare nelle Lanze (Piazza Carlo Giovannone)

Apertura percorsi ore 10:00 - 18:00 Visite guidate alle ore: 16:00 e 17:30

Kokedama con i fiori a cura di Elisa Zecchin

Laboratorio per imparare l'arte giapponese di allevare le piante senza vaso.

Costo del laboratorio: 30€ pax - (min 6 - max 15 partecipanti) Durata del laboratorio: 2h

Presso: Palazzo Santini.

Orari 16.00 e 18.00

Prenotazioni - Elisa Zecchin - kokedamaru@gmail.com o WhatsApp 349.5978166

ore 17:00

Introduzione all'utilizzo dei fiori eduli in cucina con degustazione

Claudio Porchia, esperto di cucina con i fiori eduli e Presidente dell'Associazione Ristoranti della Tavolozza, terrà una lezione sull'utilizzo dei fiori commestibili e guiderà i presenti nella degustazione in purezza di alcune specie

Presso: Ex Chiesa dei Battuti Bianchi

ore 21:00 Omaggio a Fabrizio De Andrè: I fiori di Faber

Reading teatrale musicale Musica: Christian Gullone Reading: Claudio Porchia

L'amore di Fabrizio De Andrè per la natura è testimoniato dalle sue canzoni, dove sono frequenti le citazioni floreali, mai banali e sempre di grande valore simbolico. Lo spettacolo, tratto dal libro “I fiori di Faber” rappresenta uno stimolo a riascoltare alcune sue canzoni utilizzando una chiave di lettura nuova: quella del linguaggio dei fiori, dei colori e dei profumi. Un viaggio attraverso 10 canzoni emozionanti, atmosfere originali, disegni ed essenze insieme dolci e amare, a tratti deliziose o pungenti.

Presso: Ex Chiesa dei Battuti Bianchi PRENOTAZIONI: ufficio turistico - tel. 331.2665702

Domenica 23 aprile

Percorsi olfattivi

7 tappe olfattive, (Portici Ener Bettica - Palazzo Alfieri - Palazzo del Comune - Palazzo Santini - Parco della Rimembranza - Dimora cortese - Ex Chiesa dei Battuti Bianchi), curate da Múses - Accademia Europea delle Essenze, da esplorare in autonomia o con le guide dell’ufficio turistico. Una passeggiata alla scoperta del Borgo, delle sue leggende, dei suoi paesaggi e dei suoi scorci più belli.

Ritrovo / Partenza presso: Casetta Adotta un Filare nelle Lanze (Piazza Carlo Giovannone)

Apertura percorsi: 10:00 - 18:00 Visite guidate: 10:30 - 16:00 e 17:30

Ore 10.00 e 16:00

Blind Experience - Scopri la tua Essenza

Laboratorio a cura del Múses - Accademia Europea delle Essenze dedicato agli adulti.

Costo laboratorio: 10€ pax (min 10 - max 20 partecipanti)

Presso: Palazzo del Comune

Prenotazioni: ufficio turistico - tel. 331.2665702

Ore 11:30 - 15:00 Múses Kids - il Memory delle Essenze

Laboratorio a cura del Múses - Accademia Europea delle Essenze dedicato ai bambini. Costo laboratorio: 7€ pax (min 10 - max 20 partecipanti)

Presso: Palazzo del Comune

Prenotazioni: ufficio turistico - tel. 331.2665702

Ore 17:30 Cuneo Jazz Quartet

Serenella Ingravallo voce, Nicolò Stalla chitarra, Daniele Mauro basso, Fabrizio Pallattella batteria. In collaborazione con il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo

Presso: Ex Chiesa dei Battuti Bianchi

PRENOTAZIONI: ufficio turistico - tel. 331.2665702

Portici da gustare: venerdì, sabato e domenica, allestimento a tema floreale dei portici di via Ener Bettica a cura di Fiori Sparsi di Ida Tamburini

In occasione dell’iniziativa, i bar Wine Story e Vintriga proporranno il cocktail "Fior di Lanze", ideato da Ottavia Castellaro (Bar Lady).

I fiori eduli utilizzati durante la manifestazione sono omaggiati da: Azienda Agricola Ravera Bio di Albenga