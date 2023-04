Cuneo Volley: Matteo Battocchio, esonerato da Porto Viro, pronto a sedersi sulla panchina di Cuneo?

Dovrebbe essere atteso a giorni, se non addirittura ad ore, l'annuncio del nuovo tecnico di Cuneo Volley.

Con ogni probabilità si tratta di Matteo Battocchio, che ha appena portato la sorprendente Delta Group Porto Viro al terzo posto in regular season nella A2 maschile. Tra la sorpresa di tutti, nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, la società rodigina ha annunciato il suo esonero a pochi giorni dall'inizio dei playoff.

Oggi i giornali locali parlano di accordo già preso da qualche tempo: "A quanto si apprende da alcune fonti attendibili, il tecnico avrebbe trovato un accordo con la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo per sedersi su questa panchina nella prossima stagione", scrive il Gazzettino di Rovigo dando ormai per avvenuto il suo arrivo in Piemonte.

La cosa non sarebbe stata digerita bene dai dirigenti della Delta Group, che hanno rescisso il contratto con Battocchio annunciando nel contempo come nuovo tecnico pro tempore l'ex di Santa Croce, Vincenzo Mastrangelo.

A Cuneo le bocche sono cucite, ma appare ormai chiaro a tutti che le ambizioni della società presieduta da Gabriele Costamagna dovrebbero passare proprio da Matteo Battocchio.

Nato a Torino l'11 marzo del 1985, l'ormai ex coach di Porto Viro ha iniziato la sua carriera come assistant coach in serie B2, prima nella squadra di San Mauro Torinese, poi dal 2008 al Parella Torino, società dalla quale proviene anche il neo direttore sportivo di Cuneo, Paolo Brugiafreddo.

Promosso head coach nella stagione 2012/2013, ha guidato il Parella fino al 2018 prima di approdare nella massima serie, a Vibo Valentia, come assistente di Daniele Bagnoli.

Nel 2019/2020 è stato l'allenatore di Cisano Bergamasco in A3, quindi ha lavorato per due stagioni a Cantù, approdando a Porto Viro la scorsa estate.