Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì/Villanova supera Cuneo e resta in corsa per i playoff

Immediato riscatto del VBC Mondovì/Villanova, che al Pala Tomatis piega il Cuneo per 3-1 (25-22,25-15,24-26,25-21) e resta in piena corsa per un la conquista di un posto nei play-off. In classifica generale, dopo venti giornate (e quando ne mancano solo più due al termine), il Racconigi è sempre in vetta con 56 punti, il Val Chisone secondo con 52, il S. Paolo Torino terzo con 48 ed il VBC quarto con 45.

“Contava solo conquistare i tre punti – commenta al termine Massimo Bovolo – e li abbiamo ottenuti. Nel complesso abbiamo giocato su discreti livelli, stando sempre avanti e controllando la partita senza troppe difficoltà. Solo nella parte finale del terzo set abbiamo avuto un passaggio a vuoto, commettendo troppi errori che ci hanno pesantemente punito. Ora sfruttiamo queste due settimane che abbiamo davanti per farci trovare al meglio per la gara di sabato 15 aprile a Savigliano, sperando che arrivino buone notizie dalla partita S. Paolo-Racconigi ”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Bertano e Caldano centrali, Fenoglio libero, inserendo Paganelli, Penta, Macagno e Berutti.Nel primo set vi è un certo equilibrio sino al 10 pari, poi il VBC Mondovì/Villanova cambia marcia e va via, portandosi prima sul 15-12, poi sul 20-16 ed infine chiudendo 25-22, mentre entra Bessone in battuta. Nella seconda frazione il VBC parte bene e si porta prima sul 4-1 e poi sul 12-5. I monregalesi continuano a tenere alti i ritmi e, con l’ inserimento di Paganelli in banda, prima ottengono il 20-13 quindi infine chiudono 25-15. Nel terzo set vi è equilibrio sino al 6 pari, poi il VBC allunga e si porta prima sul 16-12, poi sul 22-18 ed infine, con Penta, Maccagno e Bessone in campo, sul 24-21. A questo punto la squadra si blocca ed i cuneesi ne approfittano, ottenendo prima il pareggio sul 24 pari e poi chiudendo ai vantaggi 26-24. Nella quarta frazione i monregalesi partono forte e stanno sempre saldamente in vantaggio, portandosi prima sul 9-3, poi sul 16-12, quindi sul 22-18 ed infine chiudendo 25-22, mentre entrano Berutti e Maccagno.

Ora il Campionato si ferma per la consueta sosta di Pasqua e riprenderà sabato 15 con la disputa della ventunesima e penultima giornata di regular season, con il VBC Mondovì/Villanova atteso dalla trasferta di Savigliano (ore 18).

VBC MONDOVI’/VILLANOVA – CUNEO 3-1 (25-22,25-15,24-26,25-21)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Bertano, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Bessone, Berutti, Paganelli Maccagno, Penta. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.