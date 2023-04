Ciclismo: Racconigi Cycling Team atteso da un doppio impegno agonistico sulle strade di Toscana e Lombardia

Week end ‘lungo’ di Pasqua caratterizzato da un doppio appuntamento per il Racconigi Cycling Team.

Nella tarda mattinata di sabato 8 aprile le ragazze di patron Silvio Traversa sfideranno le avversarie nella manifestazione che prende il nome di “Pasqualando”, organizzata dalla Ciclistica San Miniato - Santa Croce sull’Arno A.S.D. sulle strade toscane di San Miniato, in provincia di Pisa. La competizione, riservata alla categoria open, andrà in scena sulle strade di un circuito completamente pianeggiante, lungo 2200 metri, da ripetere per 29 volte, disegnato nella zona industriale di Ponte a Egola, piccola frazione del comune di San Miniato. 63,8 i chilometri totali di gara, con partenza (alle ore 11:00) ed arrivo fissati in via del Cuoio.

Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, le ragazze dirette in ammiraglia dal tecnico Claudio Vassallo andranno a caccia di gloria nella prima edizione del “Trofeo Rosa Città di Cantù”, gara open voluta dal Club Ciclistico Canturino 1902 A.S.D. nel cuore della città in provincia di Como. 97 i chilometri totali di gara, spalmati su tre distinti circuiti ricchi di saliscendi, che senza dubbio provocheranno discreta selezione. Il ritrovo è fissato in Piazza G. Marconi, alle ore 12:00, mentre la bandierina a scacchi che darà il via alle ostilità verrà abbassata da Corso Unità d’Italia, dove sarà collocato anche il traguardo, alle ore 14:00 in punto.

In entrambe le competizioni la maglia del Racconigi Cycling Team sarà difesa dalla cuneese di Bra Irene Cagnazzo, dalla cuneese di Savigliano Asia Rabbia, dalle junior al primo anno di categoria: Marina Filimon, Arianna Giordani, Giorgia Porro, Alessia Sgrisleri e dalle under 23: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PASQUALANDO” A SAN MINIATO - FRAZ. PONTE A EGOLA (PI):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce e Silvano Sannazzaro

