Dopo poco più di due mesi riapre, con la nuova gestione di Marco Mellano, il bar centrale di Clavesana

Il 3 febbraio scorso l'annuncio ufficiale che confermava una notizia che era nell'aria già da tempo: Paolo Fontana, il titolare del bar "Luielei", l'unico locale nella frazione più popolosa di Clavesana, Madonna della Neve, sulla propria pagina social salutava con un po' di malinconia i propri clienti dopo la decisione di chiudere le serrande.

Dopo poco più di due mesi, il punto di ritrovo risorge a nuova vita grazie al coraggio e agli investimenti di Marco Mellano, classe 1981 e presidente del Clavesana Calcio, che ha rilevato il locale, rinominandolo "Bisboccia" e annunciando la riapertura per la settimana di Pasqua, con l'inaugurazione prevista per venerdì 7 alle 18.

"Ereditiamo un locale frequentato al quale vogliamo dare un nuovo corso, caratterizzandolo con una preminente proposta di prodotti locali; dal vino ai salumi Clavesana non é seconda a nessuno! La caratteristica del Bisboccia sarà dunque il chilometro zero." spiega Mellano "Manteniamo la rivendita tabacchi, a cui abbiamo abbinato un distributore H24. In più nel grande dehors é prevista la zona bimbi, un servizio per le famiglie che avranno voglia di venirci a trovare."