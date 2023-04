Le Concessionarie Proglio Spa protagoniste al Rally Regione Piemonte di Alba con il progetto Green Tires

“Siamo gente che ama i motori e gli sport ad essi collegati, ma prima di tutto amiamo il nostro territorio, quello in cui viviamo, cresciamo i nostri figli e lavoriamo e siamo sensibili alle tematiche ambientali, ora più che mai di fondamentale importanza. Per questi motivi sosteniamo concretamente e da protagonisti il progetto Green Tires legato al Rally Regione Piemonte di Alba. Quando mi hanno raccontato il progetto ho subito pensato che fosse serio e concreto e per questo ho subito detto: le concessionarie Proglio ci sono!”

Esordisce così, con l’entusiasmo che da sempre lo caratterizza, Franco Proglio, titolare delle Concessionarie Volkswagen di Alba, Cuneo e Fossano.

Green Tires è un progetto nato un paio di anni fa e legato al Rally Regione Piemonte di Alba. Il progetto è strutturato in diverse parti: prevede infatti la piantumazione, nei comuni interessati dal Rally, di piante tartufigene che, a regime, andranno a compensare la CO2 prodotta dalla percorrenza di oltre 35.000km e quindi ben al di là delle emissioni generate durante l’evento sportivo di Alba e delle Langhe. Oltre a questo sono previste attività di sensibilizzazione agli equipaggi ed alle scuderie affinchè riducano e differenzino i rifiuti e per gli spettatori lungo il percorso ai quali verrà fornito un apposito contenitore che, se riconsegnato, darà diritto ad un gadget.

“Ma quest’anno abbiamo voluto contribuire ad aggiungere un tassello importante” continua Franco Proglio “e si tratta dell’eco scopa ovvero di uno dei nostri veicoli 100% elettrici, nello specifico un ID Buzz Volkswagen, che avrà il compito di chiudere ciascuna prova speciale del Rally con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti ed anche di segnalare, indicando la posizione precisa, agli organizzatori eventuali rifiuti rimasti sul percorso affinchè possano essere rimossi”

Il progetto Green Tires, sostenuto oltre che dalle Concessionarie Proglio Spa anche da Confartigianato Imprese Cuneo e dal Consorzio dell’Asti DOCG e del Moscato DOCG, è stato accolto con grande attenzione dalla Regione Piemonte che da anni è vicina ad un evento che ha generato ricadute importanti nel turismo sul territorio.