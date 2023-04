A Chiusa Pesio apre un polo didattico per eventi e attività culturali

Dal mese di aprile aprono gli spazi del Polo didattico “Mario Beria” in Via Gino Eula, 25 a Chiusa di Pesio. Dopo gli importanti lavori di riqualificazione dei locali, che un tempo ospitavano la biblioteca civica, il polo didattico è pronto a ospitare le scolaresche, i residenti e i gruppi interessati. Lavori condotti dall’ente comunale che ha riqualificato il luogo dal punto di vista energetico e reso inclusivo, con accesso privo di barriere architettoniche.

Si tratta infatti di un locale di proprietà comunale, dato in gestione a Insite Tours, con una vocazione polifunzionale, volta a promuovere l'artigiano e le eccellenze locali: vetro, ceramica, legno, pittura, cucito e non solo. È un luogo aperto: qualsiasi ente, associazione, soggetto privato che intenda attivare un corso, può prendere contatto con l’Ufficio Turistico Valle Pesio e proporre le proprie attività. All'interno troveranno spazio laboratori volti alla valorizzazione del territorio: storia, tradizioni, arte, antichi mestieri, natura. Ne sono un esempio i primi due che avranno luogo nel mese di aprile. Dal 14 aprile prendono il via i laboratori di archeologia per bambini e scuole.

Come dei veri archeologi i partecipanti potranno sperimentare diverse tipologie di scavo, guidati da personale qualificato, e con la possibilità di approfondire il tema con una visita guidata alla sezione archeologica del Complesso Museale “Cav. G. Avena”. Dal 17 aprile in partenza il “Mini corso di cucito in quattro lezioni”, il primo di una serie di appuntamenti dal titolo “L’arte di arrangiarsi”. Il corso si articolerà in quattro lezioni in cui si impareranno le basi del cucito a mano e a macchina, è aperto a tutti, a chi non ha mai tenuto un ago in mano e a chi vuole migliorare la propria tecnica. Date del corso: 17- 20- 27 Aprile e 2 Maggio con orario: dalle 20.00 alle 22.00. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com