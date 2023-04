A Savigliano il convegno sulla riqualificazione energetica degli immobili ATC

“Abbiamo voluto rendere noto lo straordinario lavoro che l’ATC sta portando avanti con la gestione degli immobili per ciò che concerne la loro riqualificazione. Un aspetto nuovo e importante perché, oltre all’aspetto edilizio, ha risvolti anche sociali riducendo considerevolmente i costi. La finalità, inoltre, è anche quella di evidenziare le nuove strade intraprese in stretta collaborazione con l’Università”.



Così Marco Buttieri, vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud (Cuneo, Asti e Alessandria) e componente della giunta esecutiva nazionale di Federcasa, spiega le ragioni del convegno promosso per venerdì 14 aprile, presso l’aula magna della sede universitaria di Savigliano, che vedrà la partecipazione del presidente della Regione, Alberto Cirio; del presidente dell’ATC Piemonte Sud, Paolo Caviglia e del direttore generale di Federcasa.



Nel corso del convegno, che inizierà alle 10,30 di venerdì 14, verranno in particolare illustrati i progetti di riqualificazione energetica che riguardano gli immobili gestiti dall’ATC nell’area saviglianese, un percorso pilota che si sta rivelando interessante e innovativo sotto molteplici aspetti.



“Al seminario, al quale interverranno autorevoli relatori, - aggiunge Buttieri – sono stati invitati anche gli allievi dell’Istituto Arimondi Eula di Savigliano per presentare loro, futuri operatori tecnici del domani, le nuove opportunità di lavoro che si stanno aprendo”.