A scuola di trucco e simulazione in Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana non è solo soccorso sanitario, ma anche formazione in vari settori, che vanno dal sociale all’emergenza, per migliorare sempre la preparazione dei volontari.

Proprio per questi motivi nelle giornate del 1 e 2 aprile scorsi, nei locali del comitato CRI di Mondovì 32 volontari proveniente dal Piemonte e dalla Liguria hanno frequentato i corsi per operatori esperti in tecniche di trucco e di simulazione.

Sin dal mattino i volontari si sono cimentati in riproduzione con tecniche di trucco di ferite e traumi, coadiuvati dai docenti Silvio Motta del comitato locale e da Nuvola Aurora Serena Scanavino presidente del comitato di Borgo San Dalmazzo.

Gli "attori", alle prese con le simulazioni delle varie patologie, ssono stati coadiuvati dai docenti Benedetta d’Aprano e Riccardo Lai del comitato di Racconigi.

“Sono molto contenta di aver ospitato questi due corsi nel nostro comitato, - commenta la presidente della Cri Mondovì, Lina Turco - la formazione è sempre al primo posto nella carriera di noi volontari, sono corsi molto tecnici e ben strutturati, ringrazio i docenti, oltre a Giuseppe Bessone per l’organizzazione e la logistica durante il corso”.

Alle prove d’esame ha partecipato anche squadra di Trofarello, di cui fanno parte i vice campioni nazionali di Primo soccorso.

A fine giornata un momento di festa con la consegna della spilletta di qualifica.