Alba piange Sandro Boffano, fondatore dell’omonima agenzia di onoranze funebri

Numerose le manifestazioni di vicinanza e cordoglio giunte in queste ore ai familiari per la scomparsa del 74enne imprenditore Sandro Boffano, negli Anni Sessanta fondatore col padre Guerrino della nota agenzia di onoranze funebri di corso Cortemilia, mancato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 aprile, all’ospedale di Verduno per l’improvviso aggravarsi dei problemi di salute che lo avevano interessato nell’ultimo anno.



Una figura molto conosciuta e stimata, nella capitale delle Langhe, per i tratti di un carattere gentile e aperto al prossimo come per le attenzioni mai mancate nell’esercizio di un’attività portata avanti lungo decenni con mirabile sensibilità e professionalità. Un impegno che l’aveva anche visto promuovere la nascita, presso la sede di corso Cortemilia, della prima sala del commiato realizzata in città.



A piangerlo sono oggi la moglie Ginetta con le figlie Michela con Stefano Gallo, oggi alla guida dell’azienda, e Lorenza con Giuseppe Miroglio, la figlia Francesca con Giuseppe, gli adorati nipoti, la sorella Anna con Piero e il nipote Stefano.



La veglia di preghiera si terrà questa sera, venerdì 7 aprile, alle ore 20.30 nella sala del commiato di corso Cortemilia 17/E. Domani, sabato 8 aprile, l’ultimo saluto coi funerali in programma alle ore 16 al Santuario della Moretta.