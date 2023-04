Bra: il secolare cedro del Craveri a rischio caduta, decisa la chiusura del museo

A partire da oggi, venerdì 7 aprile, il Museo civico di storia naturale Craveri di Bra chiude al pubblico, per ragioni di sicurezza, con la sola eccezione delle attività didattiche per le scolaresche che si svolgono presso il laboratorio scientifico.

La decisione è stata presa con un provvedimento che recepisce le indicazioni fornite da un pool di tecnici esperti in materia circa possibili rischi di caduta del secolare cedro Deodara presente nel giardino del museo.