Ecco come sarà la nuova scuola dell'infanzia di Carrù, finanziata con i fondi del PNRR

Inizia a prendere forma il progetto della nuova scuola dell'infanzia a Carrù.

La nuova struttura, che verrà realizzata nell'area dietro le scuole medie, è resa possibile attraverso un finanziamento di 3.084.799 milioni di euro assegnati al Comune dall’Unione europea attraverso il Next Generation EU a valere sul PNRR.

Il cronoprogramma prevede la consegna del progetto definitivo, redatto dallo studio Cremaschi Associati di Cuneo, entro il 20 maggio, per la fine dello stesso mese la trasmissione del progetto a Invitalia, che curerà l'appalto per l'affidamento della redazione dell'esecutivo e dell'esecuzione delle opere.

Una volta aggiudicati i lavori, si darà il via al cantiere, il cui avvio è previsto per l'autunno per rispettare le tempistiche previste dalle disposizioni del PNRR, con fine lavori entro il 31 dicembre 2025 e collaudo entro il 30 giugno 2026.

"Il progetto - spiega il sindaco Nicola Schellino - ha privilegiato la luminosità degli ambienti, quindi ogni spazio ha un raccordo con l'esterno per favorire l'ingresso della luce naturale. Il nuovo edificio prevede di mantenere uno spazio anche per la cucina così da fare in modo che i pasti continuino ad essere preparati in loco. Sono previste aule per le attività speciali: l'aula per il riposo, per la mensa, uno spazio centrale per le attività libere e sei aule con rispettivi bagni. Lo spazio esterno sarà sistemato con giochi e fondo antitrauma".

Dall'anno scolastico 2026/2027 quindi Carrù avrà la sua nuova scuola dell'infanzia, ecco in anteprima alcune immagini del progetto, i cui colori sono puramente indicativi.