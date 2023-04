Fossano: i riscaldamenti resteranno accesi sino al 16 aprile

Fossano proroga ufficialmente il tempo a disposizione dei propri cittadini per godere degli impianti di riscaldamento: è lo stesso sindaco Dario Tallone, tramite la propria pagina Facebook, a darne notizia sottolineando di aver firmato l’ordinanza che fa slittare la data del termine di esercizio dal 7 al 16 aprile.



Il riscaldamento si potrà azionare per sei ore e mezza al giorno nella fascia orario che va dalle 6 del mattino alle 21 di sera.



“Una decisione presa stante il perdurare del freddo in alcune ore del giorno – ha scritto Tallone - , e pensando soprattutto agli anziani, ai bambini e ai disabili che, in questo momento, sentono ancora la necessità di tepore”.