Iscrizioni da tutta Italia per il 47° concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”

Con la chiusura delle iscrizioni al 47° concorso Nazionale di Chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”, si è registrata una ammirevole partecipazione da tutta Italia di ottimi musicisti classici. Restano scoperte solamente la Valle d’Aosta, la Umbria, le Marche. Deciso interesse suscita la presenza della formazione chitarra-voce, che fu presente in passato solo 3 volte. Si tratta di due giovani artisti di Trecate (Novara) e Milano: Davide Depedro e la mezzo-soprano Sofia Saggese. Da Sacile (Pordenone) giungerà un quintetto di chitarra, assai originale. Particolarmente numerosa la categoria dei “Giovani concertisti”, che darà “del filo da torcere” ai Commissari. Tra i centri più lontani dalla nostra valle: Taranto, Matera, Trieste, Trento e addirittura una concorrente austriaca, Francesca Agostinis, nativa di Pordenone.

In questi giorni è pervenuto un sostanzioso contributo dalla Fondazione CRC, oltre che premi della Città di Garessio e della Unione Montana Valle Tanaro e Casotto. Volumi d’arte e turismo sono stati inviti dalla fondazione CRT e dal Consiglio Regione Piemonte. Le tre Pro Loco pamparatesi (Amici di Valcasotto, di Serra, del Capoluogo) stanno attivandosi per il più funzionale coordinamento delle varie fasi previste dal 29 aprile al 1° maggio. Sarà attiva la _Segreteria nella sede di via Roma 59 per l’accoglienza, le aule del Castello Cordero di Pamparato e l’Asilo per le varie prove d’esame, le chiese di s. Lodovico e Santa Maria per i Saggi serali. Ai primi classificati di ogni categoria solistica verrà offerto il Trofeo realizzato dal l’artigiano scultore ebanista e vice Sindaco, Andrea Giaccone, in sagoma di chitarra.