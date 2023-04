Nel Roero la Pasqua si annuncia col suono delle conchiglie

Il rito si perpetua ogni anno il Sabato Santo, in omaggio alla tradizione che voleva le campane tacere per la morte del Cristo e le conchiglie annunciare il mezzogiorno.

Sul colle del Castel Verde a Castagnito, a Magliano Alfieri, a Guarene e sulla collina di San Servasio a Castellinaldo, domani alle 12 precise, risuoneranno le note cupe delle conchiglie marine, che molte famiglie roerine conservano gelosamente per utilizzarle in questa occasione del calendario religioso.

Elio Allerino, tra quanti a Castagnito hanno reintrodotto questa tradizione: “Nel 1977 appena tornato da militare, con alcuni amici riprendemmo a suonare le conchiglie e di anno in anno siamo riusciti a coinvolgere sempre più persone. Oggi a Castagnito quasi tutte le famiglie possiedono una conchiglia: io ne ho una che usava già mio nonno. In realtà bisogna fare un po’ di pratica per farla suonare! Inizialmente le suonavamo anche il venerdì e per tre volte al giorno, mattino, mezzogiorno e sera, per avvertire i contadini dalle campagne, giacchè le campane non facevano la «baudetta». Da qualche anno ci troviamo a Castagnito, sul Colle del Castel Verde, altura che sormonta il paese e che ospitava un maniero e le suoniamo da lì”.

Le conchiglie verranno suonate domani anche a Guarene da alcuni appassionati.

Da Magliano Alfieri l’ex sindaco Beppe Sacchetto ci informa che saranno due i punti in cui si suoneranno le conchiglie e racconta che: “Un nostro appassionato, Michele Zese, ha scoperto che suonare le conchiglie è anche una tradizione indigena del Costa Rica. Si tratta della Fiesta de los diabolitos, una tradizione antica che hanno mantenuto nella riserva indigena dei Boruca (sono nativi che non si sono mescolati con gli europei). La festa ricorda l’invasione degli europei, girano di casa in casa e in ogni cortile mettono in atto una sorta di corrida con un toro finto, e bevono chicha, un liquore fatto con mais fermentato. Le conchiglie le usano quando si devono spostare da una casa all’altra, è il segnale per avvisare che bisogna spostarsi”.

A Castellinaldo sarà l’associazione Castrum Aynaldi a curare l’evento, che si terrà presso la bella chiesa di San Servasio, dove convergerà anche una camminata organizzata da Terre Alte.

Insomma, una vigilia della Pasqua in cui per tutto il Roero si sentiranno i suoni della tradizione e gli echi profondi delle note 'marine'.