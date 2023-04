Rifreddo, il Consiglio Approva la variante al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)

Un Consiglio breve ma davvero importante quello tenutosi ieri sera (giovedì 6 aprile) nel piccolo comune di Rifreddo in Valle Po.

È stato infatti approvata la variante al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) del Piano Regolatore Generale Comunale: "Si tratta - commenta soddisfatto il primo cittadino Cesare Cavallo - di una tappa fondamentale per la tutela del territorio e per la realizzazione del nuovo o Polo scolastico da quasi 3 milioni di euro. La Regione Piemonte, infatti, richiede questo passaggio per poter cosostruire in determinate aree che potenzialemente potrebbero essere interessate da fenomeni alluvionali".

In pratica il comune ha dovuto fare uno studio geologico sull'intero territorio comunale è classificarlo imponendo in alcuni casi vincoli sulle nuove costruzioni che si andranno a realizzare.

Vincoli che posso essere di ridotta portata come per esempio nell'area del nuovo Polo scolastico dove non sarà possibile realizzare interrati fino ad arrivare a vincoli molto stringenti come quelli a ridosso dei rii dove non verranno permesse nuove costruzioni.

Soffermandoci sul Polo scolastico va anche detto che il sindaco ha approfittato dell'argomento per delineare e portare a conoscenza dei Consiglieri i prossimi passaggi sul tema e le loro tempistiche. Un discorso da cui è emerso che i lavori verranno appaltati entro il 31 maggio e che se non ci saranno particolari problemi dopo le ferie estive le ruspe potranno cominciare ad operare sul cantiere.

Riavvolgendo il nastro va detto che le questioni all'ordine del giorno della seduta consigliare sono state tre: la classica e tecnica delibera di approvazione dei verbali della seduta precedente che è stata liquidata brevemente, la variante di cui abbiamo parlato prima ed in ultimo la concessione alla parrocchia San nicolao di Rifreddo di un contributo per il recupero della "Chiesa vecchia".

"Come già fatto l'anno scorso - spiega ancora il sindaco - ci avvaliamo della possibilità concessa dalla Legge Regionale del Piamonte n.15 è destiniamo una parte degli oneri di urbanizzazione seocndaria pagati dai cittadini ad opere sugli edifici di culto. Si tratta di 5mila euro che aiuteranno la Parrocchia durante i lavori di recupero del pavimento della bella chiesa di San Nicolao ma soprattutto consentiranno all'ente religioso di accedere al percosro per i finanziamenti regionali."

Un punto approvato all'unanimità che insieme alle comunicazioni del sindaco hanno concluso una serata che come dicevamo in apertura è stata tanto breve quaqnto importante per il futuro della comunità rifreddese.