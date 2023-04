Sessanta uova di Pasqua per i bambini di pediatria dell’Ospedale di Verduno

Tanti sorrisi, sguardi emozionati. Si è vissuto un momento di festa nel reparto di pediatria dell’ospedale di Verduno, quando si è presentato in corsia il gruppo di amici Brüt Sporc e Gram, molto popolare per diverse iniziative benefiche. La finalità era molto dolce: consegnare 60 uova di Pasqua ai bambini ricoverati. “Vogliamo solo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato in presenza, con la disponibilità o una donazione alla nostra “Friciulata” a Neviglie, permettendoci di fare tutto questo. Il nostro obiettivo era portare un sorriso, regalare un momento di festa e di stupore ai bambini, alle loro famiglie, che soffrono in reparto, ai medici e agli infermieri che quotidianamente sono insieme a loro”, ha detto Simone Nannerini, portavoce del gruppo.

Tra i tanti bambini felici c’è Federico, la cui mamma ha condiviso un messaggio di ringraziamento e una foto che lo ritrae sorridente con l’uovo di Pasqua, vicino alle stampelle. "E nel sorriso di Federico, nel sorriso di tutti i bambini che in questi giorni riceveranno le nostre uova, ci sono tutti gli amici dei Brüt Sporc e Gram, che come ogni volta si sono schierati al nostro fianco" , ha concluso Nannerini.

Alla cena di solidarietà, che si era svolta il 25 marzo a Neviglie, avevano partecipato 200 persone. Una grande serata, evidenziata anche dei numeri condivisi per la preparazione dell’evento: ci sono voluti 75 chilogrammi di farina (per 120 chili di friciule), 40 litri di olio da friggere, 250 uova, 45 chili di affettati e 75 litri di vino. Uno sforzo premiato dall’esito dell’evento e dalle soddisfazioni dei commensali, tra cui molti bambini. Uno dei messaggi più emozionanti è stato quello di Fabio, un bambino di 10 anni: “Grazie per questa cena, è stata deliziosa, il mio voto è 10+++. Siete i migliori per i gesti che fate”.