Cuneo: auto si schianta contro la balconata del monumento alla 'Curva di Peano' [FOTO]

Incidente stradale a Cuneo, nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 7 aprile).

Coinvolta un'unica automobile, una Fiat Qubo, che per cause ancora da determinare è uscita di strada nell'affrontare la curva che da corso Garibaldi immette su corso Marconi.

L'auto è entrata nell'aiuola vicina alla struttura dell'ascensore inclinato - quella che ospita la statua della 'curva' del matematico Giuseppe Peano - , finendo la propria corsa contro la balconata di cemento (facendone crollare una buona porzione).

Sul posto la polizia Municipale e l'emergenza sanitaria, che si è occupata del conducente ferito ma non in maniera grave (tradotto in ospedale in codice verde).