Sono stati chiamati intorno alle ore 14,45 di oggi, venerdì 7 aprile, i vigili del fuoco per un incendio sterpaglie nel comune di Sommariva Perno. L’intervento si è reso necessario a causa delle fiamme che hanno preso vigore in zona piazza Castello, nei pressi del castello della Bela Rosin.

Le squadre dei vigili del fuoco di Alba coadiuvate dai volontari di Bra sono attualmente ancora in loco per sedare l’incendio e mettere in sicurezza la zona.