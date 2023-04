Vivere a Roma: quale zona scegliere

Roma è una metropoli organizzata in 35 quartieri che si differenziano per particolarità, bellezze, attrazioni ed etnie.

Se per lavoro, amore o per spirito di avventura avete preso la decisione di trasferirvi sulle sponde del Tevere, vi conviene conoscere un attimo prima le zone della città.

Il centro storico

Certamente la zona più attraente di Roma e di contro anche la più costosa. Stiamo parlando di Campo de’ Fiori, Piazza di Spagna, Piazza Navona e Barberini. Un’area che vi offre le meraviglie del patrimonio artistico, culturale e monumentale della città e che vi potrebbe consentire di eliminare l’uso dell’auto dalla vostra vita. Qui infatti ogni cosa è a portata di mano: ristoranti, bar, pub, negozi famosissimi e market di ogni genere.

Se scegliete quest’area urbana, vi trovate in un contesto stupendo fra le viuzze antiche della città storica e le vetrine delle marche più famose al mondo.

Centro storico: cosa sapere per un corretto trasloco

Proprio le stradine sono il bello e il cattivo tempo della viabilità di questa zona. Così nel caso stiate pensando di trasferivi qui, dovreste ben organizzare il vostro trasloco, onde rischiare contravvenzioni.

Servono dei permessi di occupazione sul suolo pubblico che sono complicati da ottenere. Perciò è sempre meglio affidarsi a una ditta che offre il servizio di trasloco a Roma centro. Ed è meglio evitare di fare da sé con semplici furgoni noleggiati, perché le strade caotiche e a sensi unici possono creare parecchie difficoltà.

Oltre al trasloco, tenete anche in conto che questa zona centrale è fra le più movimentate di Roma. Per cui se amate una situazione più tranquilla vi conviene guardare verso Roma Nord.

Roma Nord

La parte Nord è quella comprensiva dei Parioli e di Monteverde. Anche qui non manca nulla, per cui potete trovare scuole per le famiglie, centri commerciali, servizi e uffici. Il vantaggio di questa parte della città è il verde che si può trovare in parchi curati e incantevoli come quello di Villa Ada, Parco della Rimembranza e il parco di Acqua Acetosa.

Inoltre, questi quartieri sono ben collegati al centro da un’ottima rete di mezzi pubblici e propongono comunque una movida notturna eccellente.

Roma Sud e le zone universitarie

Se le prime due aree urbane sono quelle meno a buon mercato per il costo vita e i prezzi delle case, vediamo ora le aree dedite a studenti e al ceto medio.

Ci riferiamo a Roma Sud e a San Lorenzo, Testaccio e Pigneto. Qui i prezzi sono meno esorbitanti, ci sono molti appartamenti in affitto o stanze da condividere e ci sono mercatini, centri commerciali, servizi essenziali, nonché le zone di relax e divertimento. La zona è sita fra la stazione Termini e La Sapienza.

Zona Ostia

Questa parte di Roma offre il vantaggio primario di essere a pochi minuti dalle spiagge e di godere dell'influenza positiva del mare sull’aria. Qui si possono trovare villini, edifici retrò, nonché moderni appartamenti di recente costruzione. I servizi non mancano e anche i collegamenti con il centro città sono ottimi. La vita giovanile e la movida non sono distanti, perché presso il lungomare ci sono locali e bar vicino agli stabilimenti balneari. Anche per chi è in cerca di tranquillità, Ostia e i suoi comuni limitrofi offrono semplici passeggiate e aree verdi nelle quali rilassarsi.

Presentare una città immensa come Roma da Nord a Sud non è mai facile, perché si rischia di essere troppo coincisi. Se davvero volete andare a vivere a Roma, è bene che prima scegliate con accortezza il quartiere che più si adegua alle vostre esigenze e non fatevi influenzare dai pareri del web, piuttosto fate avanti e indietro finché non trovate l’area urbana dei vostri desideri.