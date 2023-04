A Racconigi il Lions Club spegne quindici candeline celebrando il Lions Day 2023

“Ospitare un Lions Day è un modo certamente impegnativo per festeggiare i primi quindi anni di attività del nostro club territoriale, ma anche un’occasione di indubbio orgoglio. Siamo stanchi ma felici, e non vediamo l’ora arrivi il prossimo weekend”.



Parla così Luca Redigolo, presidente del Lions Club Racconigi, che sabato 15 e domenica 16 aprile ospiterà l’appuntamento annuale con il Lions Day del distretto ‘108 la3’. Per quest’anno infatti, tra i 61 club che costellano il Piemonte sud occidentale e la Liguria di ponente, la scelta – effettuata come sempre ‘a rotazione’ - è ricaduta sulla cittadina del saviglianese.

“Con grande orgoglio mi trovo a ricevere gli amici Lions per questo importante evento che si svolgerà nella mia città – ha commentato il sindaco Valerio Oderda - . Essere Lions e contemporaneamente sindaco di Racconigi mi rende estremamente orgoglioso; i codici dell’etica lionistica sono fortemente impressi nello spirito di ciascun Lions e io, come uomo, amministratore e politico, ho sempre cercato e sempre cercherò di applicare questi valori all’interno di quella che è la mia quotidianità”.

Previste per l’occasione convenzioni con bar ed esercizi di ricezione locali per il pernottamento degli ospiti.

Tutti i presenti al Lions Day

Il Lions Day è un momento d’incontro tra i club e i cittadini con l’obiettivo di informare la comunità sui principi e sulle attività dell’associazione, con una serie di iniziative organizzate dai vari Club italiani su tutto il territorio.

All’incontro di Racconigi saranno presenti – oltre ovviamente a Redigolo e Oderda - , Vincenzo Inglese (presidente del Comitato Organizzatore), Luciana Grinfone (Lions Guida e socia onoraria del Lions Club di Racconigi), Claudio Sabattini (governatore del distretto 108Ia3), Rinangela Castagno (presidente II Circoscrizione Zona B), Roberto Fresia (rappresentante alla Fao e Leader di Gruppo dell’Area F) e Alberto Osenda (presidente della Banca Territori del Monviso, main sponsor dell’evento).

L’appuntamento del prossimo anno si terrà a Ventimiglia.

La due giorni, tra momenti istituzionali e visite nel territorio

“L’evento vedrà una parte più formale e istituzionale, quella del sabato pomeriggio, in cui verranno coinvolti direttamente il segretario distrettuale e i presidenti dei club locali e che si concluderà con la cena dei ‘Melvin Jones’, appuntamento di gala dedicato al fondatore del Lions Club International – ha spiegato Redigolo - . La domenica, poi, avrà luogo il congresso vero e proprio aperto a tutti i soci, dove verranno elencate le varie attività realizzate nell’anno come il servizio di cani guida per non vedenti, la Banca degli occhi Melvin Jones, le attività di prelievo, raccolta, valutazione e distribuzione gratuita, e la raccolta di occhiali usati. Oltre ai riconoscimenti dedicati ai nuovi soci accolti e diverse attività collaterali per gli accompagnatori”.



“Insomma – conclude Redigolo - , abbiamo pensato a come presentare al meglio il nostro territorio agli occhi dei quasi 300 delegati distrettuali che si riuniranno a Racconigi per festeggiare”.



Di seguito il programma della due giorni:

- Sabato 15 aprile

. Ore 15-15.30 in piazza Carlo Alberto (nell’ala mercatale di via Carlo Costa in caso di maltempo) - accoglienza dei Lions e degli accompagnatori, consegna dei guidoni

. Ore 15.45 in piazza Carlo Alberto – partenza dei tour con visite alla città, al castello reale e alla residenza privata del re, ma anche visite libere alle chiese di Racconigi

. Dalle 15.45 alle 18.30 alla Soms di via Carlo Costa – visita alla mostra fotografica di Rocco Agostino ‘La mia Racconigi’

. Dalle 17.45 alle 18.30 alla Soms di via Carlo Costa – concerto della corale Polifonica ‘Le Verne’ di Racconigi

. Ore 20 alla tenuta Berroni – cena dei Melvin Jones aperta a tutti

- Domenica 16 aprile

. Dalle 8.45 alle 10 in piazza Carlo Alberto (nell’ala mercatale di via Carlo Costa in caso di maltempo) – accoglienza dei Lions e degli accompagnatori con consegna dei guidoni

. Ore 9.45 al palazzetto dello Sport di via principessa Mafalda – intervento dell’officer Lions, presentazione dei nuovi soci con i loro padrini, consegna dei diplomi Lions Guida certificati e dei riconoscimento Excellence ai club

. Ore 9.45 in piazza Carlo Alberto – partenza dei tour con visite alla città, al castello reale e alla residenza privata del re

. Dalle 9.45 alle 13 in piazza Vittorio Emanuele I – screening del Glaucoma e del Diabete

. Ore 9.45 in piazza Carlo Alberto – esposizione di auto d’epoca

. Ore 9.45 all’asilo infantile ‘Ribotta’ di via Giovanni Priotti – visita libera allo storico asilo

. Ore 9.45 al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di via Carlo Costa – distaccamento ‘a porte aperte’ e ‘Grisulandia per i più piccoli’

. Ore 9.45 nel centro storico – giochi per i più piccoli

. Dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18 presso la Soms di via Carlo Costa - visita alla mostra fotografica di Rocco Agostino ‘La mia Racconigi’

. Dalle 10 alle 12 – visite libere alle chiese di Racconigi

. Dalle 15 alle 17 – visita con guida alla pinacoteca civica ‘Levis-Sismonda’ e al ‘Museo della Seta’