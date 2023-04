Costigliole Saluzzo, la mostra "Selme - si espando le mie emozioni" aperta anche nel ponte pasquale

La mostra ideata dall'Associazione Rigenerazione di Cuneo in collaborazione con il Comune di Costigliole Saluzzo "Selme - si espando le mie emozioni", in corso presso il Palazzo Sarriod de la Tour a Costigliole Saluzzo sarà aperta per il ponte pasquale.

Sarà quindi visitabile sabato 8, Domenica 09 e Lunedì 10 dalle ore 15,30 alle18,30.

Un progetto che vuole far riflettere sul gesto minimo e primordiale della creatività che si apre all'energia quotidiana, rispondendo al famoso quesito del filosofo Ernst Bloch “Perché ci si alza la mattina?”, rivolta nel 1964 a Theodor W. Adorno.

Un anelito disperanza perché il domani sia migliore dell’oggi, perché ciò che non è stato ancora realizzato (l’utopia) possa inverarsi in azioni che si possono realizzare ritrovandoci o scoprendoci all’improvviso dotati di una sorprendente tensione verso il futuro, in cui può accadere il manifestarsi della nostra potenzialità vitale e creatrice.