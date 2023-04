Dalla musica di Sciarrino alla marimba: appuntamenti musicali del Conservatorio di Cuneo

l Conservatorio Ghedini propone un doppio appuntamento musicale presso la Sala “Mosca” di via Roma 19 a Cuneo: venerdì 21 aprile concerto con musiche di Salvatore Sciarrino, sabato 22 aprile concerto di Nicola Campanella.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Sul sito www.conservatoriocuneo.it è disponibile il dettaglio degli eventi.

Si segnalano inoltre la collaborazione alla serata Solo in Danza, proposta venerdì 21 aprile al teatro Toselli di Cuneo da Fondazione Egri, e la visita delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Cervasca alle due sedi del Conservatorio, che si tiene martedì 18 aprile a conclusione di un percorso di tirocinio formativo organizzato dal Dipartimento di Didattica della Musica.

Venerdì 21 aprile alle ore 17, presso la Sala “Mosca” del Conservatorio, si tiene il concerto “Musica naturale” del Trio Eco, con musiche di Salvatore Sciarrino, Gianluca Verlingieri e degli studenti compositori del METS - Dipartimento di Musica Elettronica del Conservatorio di Cuneo. Il Trio Eco, formazione cameristica nata in seno al Conservatorio Verdi di Milano (Roberta Fanari voce, Alessandro Sannazzaro violoncello, Valentina Rando pianoforte), mette in evidenza le prospettive “naturali” anziché “artificiali” che animano la musica d’oggi ed esegue “Vanitas - Natura morta in un atto per voce, violoncello e pianoforte”, il capolavoro di Salvatore Sciarrino, forse il compositore contemporaneo italiano vivente attualmente più eseguito all'estero. Nella sua musica, Sciarrino indaga il confine tra suono e silenzio, tra azione e staticità, mantenendo un forte legame con la natura. Come introduzione al concerto, Gianluca Verlingieri e i suoi studenti propongono un'installazione di piccole “nature vive” sonore, brevi composizioni elettroniche in prima esecuzione nelle quali gesti di strumenti musicali pre-registrati e manipolati al computer interagiscono in vario modo con paesaggi ed elementi sonori naturali. L’esibizione musicale è preceduta alle ore 15 dalla performance laboratoriale “All'improvviso”, riservata a giovani performer professionisti selezionati dai Conservatori di Milano e di Cuneo e chiamati a interagire per “montare” il programma del successivo concerto.

L’evento fa parte della 37ª edizione di Alta Pressione - Musiche in Mostra al futuro, rassegna annuale di Rive-Gauche Concerti, in collaborazione con i Conservatori di Milano e di Cuneo, METS FEST 2023 “Music on the (W)edge” - incontri di creatività digitale di METS Conservatorio di Cuneo, Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli - Museo di Arte Contemporanea, Museo del Paesaggio Sonoro, Associazione Antithesis di Acqui Terme, Associazione La Froja di Riva presso Chieri, Centro Territoriale Giorgio Bisacco e Cooperativa Sociale Piergiorgio Frassati; con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Reale Foundation e il patrocinio di Città di Torino.

Sabato 22 aprile alle ore 17, presso la Sala “Mosca” del Conservatorio, si tiene il concerto “Marimba sola” di Nicola Campanella, con brani di Johann Sebastian Bach, Gene Koshinski, Keiko Abe, Isaac Albéniz e Francisco Tárrega suonati esclusivamente con la marimba. Campanella, che si è diplomato in percussioni con il massimo dei voti presso il Conservatorio Ghedini e si è successivamente specializzato al Conservatorio “G.Verdi” di Torino, dal 2003 è timpanista dell’Orchestra “B.Bruni” della Città di Cuneo; ha fondato e dirige il gruppo “Etnoricerca” con cui esplora repertori di musica tradizionale, creando arrangiamenti originali, e dal 2015 è docente di percussioni in ruolo presso le Medie Musicali e collabora con l’Associazione Palcoscenico di Cuneo. Suona inoltre nel “TIUNTAKA percussion duo”, specializzato in tastiere e che affronta un vasto repertorio dal classico al moderno.

Si segnalano inoltre due ulteriori appuntamenti, che si inseriscono nelle numerose collaborazioni con altri enti e istituzioni del territorio portate avanti dal Ghedini in questi anni.

Martedì 18 aprile, tra le ore 9 e le ore 12, il Conservatorio ospiterà i ragazzi delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Cervasca a conclusione di un percorso di tirocinio formativo organizzato dal Dipartimento di Didattica della Musica per gli studenti dei corsi accademici di primo e secondo livello del Conservatorio Ghedini di Cuneo. I ragazzi saranno accompagnati da studenti e docenti del Dipartimento nelle aule delle sedi del Conservatorio, in via Roma 19 e presso la Ex Caserma Cantore Cantore, e parteciperanno attivamente a laboratori musicali organizzati dallo stesso Dipartimento con la collaborazione di alcuni docenti di strumento.

Venerdì 21 aprile, nel corso della serata Solo in Danza proposta al teatro Toselli di Cuneo a partire dalle ore 21 da Fondazione Egri nell’ambito della rassegna Interscambi Coreografici, la compagnia EgriBiancoDanza si esibisce in Sonic Hops, una coreografia di Raphael Bianco in cui la musica, composta da Gianluca Verlingieri con i suoni della birra Baladin, catturati nello stabilimento di Piozzo, viene elaborata elettronicamente da sensori programmati da Cristina Mercuri e si mescola a una danza creata in tempo reale dalle improvvisazioni di Vincenzo Criniti. La serata è organizzata in collaborazione con il METS FEST 2023 “Music on the (W)edge” - incontri di creatività digitale del METS Conservatorio di Cuneo.