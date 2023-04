“Scopri la luce degli Antichi Romani” al museo civico di Cuneo

In occasione di Disegniamo l’Arte 2023, iniziativa promossa da Associazione Abbonamento Musei in collaborazione con i principali istituti della cultura della regione, sabato 15 aprile, dalle ore 15.30 e fino alle 17.30, il Museo Civico di Cuneo propone l’attività “Scopri la luce degli Antichi Romani”.

Ai bambini verrà brevemente illustrato l'uso della luce e degli strumenti per illuminare nel mondo romano e sarà chiesto loro di decorare e colorare un'antica lucerna (la lampada ad olio dei Romani) già sagomata su cartoncino. Il disegno potrà essere portato a casa come ricordo dell'esperienza vissuta in museo.

Quando i bambini e l’arte si incontrano, il risultato non può che essere un’esplosione di fantasia e creatività! Quest’anno, infatti, Disegniamo l’arte torna più creativo e divertente che mai e approfondisce il tema della SCOPERTA!

Disegniamo l’arte è un’occasione unica per reinterpretare le bellezze del territorio, lasciandosi conquistare dall’arte del disegno, che diventa non solo tecnica, ma anche strumento di interpretazione delle collezioni, delle architetture e in generale delle suggestioni che gli spazi museali producono nei giovani visitatori.

Partner tecnico di questa edizione 2023 sarà CARIOCA, che fornirà pennarelli e matite ai giovani artisti!

La prenotazione è obbligatoria ai seguenti recapiti: museo@comune.cuneo.it o tel. 0171.634175.

Tutti gli appuntamenti di Disegniamo l’arte 2023 sono consultabili al link seguente: https://abbonamentomusei.it/progetto/disegniamo-larte