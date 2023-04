A Pasquetta tesori d’arte tra i frutteti in fiore della val Bronda

E’ un’dea per festeggiare Pasquetta proposta dall'Associazione Culturale G.A.I.A. (Guide Arte Identità Ambiente), grazie al patrocinio dei Comuni di Saluzzo e di Pagno e di Terres Monviso.

Nel pomeriggio di lunedì 10 aprile l'associazioone apre le porte di due siti molto antichi, di rilevante interesse storico e artistico, ma ancora poco conosciuti.

La Cappella Campestre di San Ponzio a Castellar e la Chiesa dei Santi Colombano e Pietro ci raccontano la devozione popolare e una spiritualità profonda; esse si trovano in un ambiente naturale di grande suggestione, soprattutto in questo periodo con lo spettacolo della fioritura dei frutteti. La piccola Valle Bronda, verdissima, privilegiata per il clima e la fertilità del terreno, era apprezzata fin dai tempi del Marchesato di Saluzzo.

Ancora oggi si distingue per le pregiate produzioni frutticole: Ramassin (Presidio Slow Food), mele di coltura biologica, uva Pelaverga (vino Pelaverga Colline Saluzzesi DOC), di cui scopriremo le gloriose origini storiche! Queste eccellenze sono oggi tutelate dal Consorzio di produttori locali.

Le guide turistiche (Patentino Provincia di Cuneo) aspetteranno in loco dalle 14 alle 18, per far scoprire i due gioielli architettonici, che testimoniano il glorioso passato della Valle Bronda.

La piccola Cappella rurale di San Ponzio, posta tra i castelli della Morra e Castellar, risale al XIII secolo, e custodisce all’interno un suggestivo ciclo di affreschi, opera notevole di Pietro Pocapaglia da Saluzzo, uno degli artisti che maggiormente hanno segnato il Saluzzese nel '400.

A Pagno si visiterà l’antica chiesa abbaziale dei Santi Colombano e Pietro, di fondazione molto antica, risalente addirittura alla dominazione dei Longobardi (750 d.C.): sarà possibile leggere nel tessuto delle varie trasformazioni, grazie agli scavi archeologici, i periodi di grande splendore dell’Abbazia. Sarà poi un’emozione scoprire il San Michele Arcangelo, affresco già attribuito al pittore fiammingo Hans Clemer, pittore di corte dei Marchesi di Saluzzo.

Le due mete di questo itinerario potranno essere raggiunte in autonomia in auto, a piedi o, ancora più bello, in bici. Ai partecipanti sarà offerto un pensiero goloso. Il costo complessivo della visita ai due siti sarà di 8 euro per gli adulti e 2 euro per i ragazzi al di sotto dei 12 anni.

Per informazioni 3496898325 (Claudia), oppure guidegaiasaluzzo@gmail.com.