Barge e la comunità cinese in lutto per la morte del piccolo Michael

Michael Zohu è diventato una stella.



Si legge così sui manifesti funebri che annunciano la morte di questo bimbo di 10 anni, appartenente alla comunità cinese di Barge, affranta dal dolore. Tutto il paese è rimasto profondamente colpito dalla tragedia che ha colpito questa famiglia.



Il piccolo è mancato ieri, giovedì 6 aprile, in seguito a una patologia degenerativa che lo affliggeva dalla nascita.



La famiglia, e in particolare la mamma Jinlian, lo ha sempre seguito con attenzione amorevole nelle cure affidandosi ai medici specialisti dell’ospedale pediatrico "Regina Margherita" di Torino e dei reparti di Neuropsichiatria Infantile dei nosocomi di Saluzzo e Savigliano.



Era iscritto alla scuola primaria di Barge, che frequentava le poche volte in cui la salute glielo permetteva. Le insegnanti si sono sempre rese disponibili anche a seguirlo attraverso lezioni a domicilio. Il piccolo era contento di poter apprendere le nozioni scolastiche, compatibilmente con la sua malattia, anche perché capiva bene l’italiano e rispondeva con entusiasmo alle sollecitazioni esterne.



Con la mamma Jinlian lascia il papà Suigan e il fratellino Kobe.



Domani, sabato 8 aprile, si terrà la cerimonia di saluto, presso il tempio crematorio di Piscina (Torino), alle ore 14.30 partendo alle 14 dall'abitazione della famiglia Zhou, in via Bagnolo a Barge.



La famiglia desidera ringraziare i volontari della Croce Rossa di Barge, l’équipe medica del 118, gli infermieri del territorio, il personale dell’ospedale "Regina Margherita", le insegnanti della scuola primaria di Barge, Simona, Monica ed Elena.