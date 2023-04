Saluzzo, a Pasquetta l'appuntamento col MercAntico in piazza Garibaldi

Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, a Saluzzo si svolge il MercAntico di piazza Garibaldi. Oggetti, mobili e arredamento per la casa, curiosità, tornano per gli appassionati del vintage e del collezionismo. Oltre al MercAntico, una città da vivere con i musei cittadini aperti.

"Il MercAntico è l’appuntamento che con le sue caratteristiche ha mantenuto, nonostante le difficoltà di questi due anni, un alto gradimento e un forte legame con un pubblico affezionato, che sceglie Saluzzo per vivere delle domeniche di passeggio e spensieratezza – sottolineano gli organizzatori, la Fondazione Amleto Bertoni –. E’ un passo, anche questo, di un percorso che vuole costruire e strutturare le manifestazioni odierne attraverso il lavoro di collaborazione tra il Cda, composto da 'volontari' e giovani risorse del territorio che vogliono mettersi a disposizione per un lavoro costante dedicato a questo tema. E oggi, passo dopo passo, al via un'edizione di Mercantico firmata dalla segreteria under 30 e da una passione davvero invidiabile".

La sequenza di mercatini proseguirà domenica 28 maggio con "Svuota Cantine", nell'alto centro storico, domenica 11 giugno nel centro cittadino, come domenica 1° ottobre e domenica 12 novembre, sempre dalle 8 alle 18.

Per visionare modulistica e date www.fondazionebertoni.it.