Soggiorno linguistico e culturale a Cap d’Ail per gli alunni della media Sacco di Fossano

Dal 2 al 5 aprile 45 alunni scelti tra le eccellenze (tutti con 9 o 10 di media) delle classi terze della scuola media I.C. Sacco di Fossano hanno partecipato al “Soggiorno linguistico e culturale” nella prestigiosa scuola internazionale “Centre méditerranéen d’études françaises” con sede a Cap d’Ail in Francia.

Accompagnati dal capo dipartimento la prof.ssa Marzia Mellano e le colleghe di francese la prof.ssa Vilma Piana ed Elisa Ghigliano ed il prof. di ed fisica Enrico Bonazzi i ragazzi hanno frequentato le lezioni intensive di lingua francese la mattina e visitato siti culturali della zona al pomeriggio. La dirigente dell’I.C. Sacco la dottoressa Fabiana Arnaudo con orgoglio si felicita con i partecipanti dopo aver ricevuto una menzione speciale per il loro impegno, livello e serietà dall’istituto francese che dice: “Gli insegnanti del CMEF hanno trascorso una settimana fantastica con gli studenti dell'IC Sacco. Hanno particolarmente apprezzato il loro comportamento, la loro partecipazione, la loro motivazione e la loro applicazione in classe. Hanno inoltre sottolineato l’ottimo lavoro dei loro insegnanti in Italia: è raro ricevere studenti che hanno raggiunto questo livello in francese in terza media, sia in comprensione che in produzione. Questo con solo 2 ore settimanali dedicate a questa lingua. Complimenti e grazie, alla prossima con piacere!”

L’obiettivo del soggiorno è linguistico e culturale prima di tutto, ma anche educativo in senso lato con una funzione strutturante per gli alunni. Per il nostro istituto è stato un momento importante dell’anno scolastico e un fiore all’occhiello che con quest’anno inizia una partnership con il CMEF che sicuramente continuerà nei prossimi anni. Si è trattato uno strumento di miglioramento per le competenze linguistiche e di un investimento educativo per le famiglie e l’istituto.